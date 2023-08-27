Сирийские войске в Идлибе уничтожили семерых боевиков

По информации телеканала Al Hadath, ранее боевики привели в действие взрывчатку в туннеле возле армейских позиций в районе Хазарин, в результате взрыва погибли 11 сирийских военнослужащих

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Артиллерия сирийской армии атаковала в субботу позиции бандформирований на юге провинции Идлиб. Как сообщила радиостанция Sham FM, в результате уничтожены не менее семи террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Удары были нанесены в ответ на нарушение противником режима прекращения огня в северной зоне деэскалации.

По информации телеканала Al Hadath, ранее боевики совершили вооруженную вылазку на участке фронта в районе Хазарин. Им удалось привести в действие взрывчатку, заложенную в туннеле возле армейских позиций. В результате взрыва погибли 11 сирийских военнослужащих и еще 20 получили ранения.

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" заметно возросла с начала 2023 года. Жертвами их нападений на северо-западе Сирии стали 57 мирных граждан, в том числе 18 детей.

Значительная часть Идлиба остается под контролем незаконных вооруженных формирований, которые пользуются поддержкой Турции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.