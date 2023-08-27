Сенаторы США выдвинули на Нобелевскую премию мира отставного дипломата Ричардсона

Конгрессмены подчеркнули, что Билл Ричардсон сыграл важную роль в освобождении 15 заключенных, включая граждан США Тревора Рида и Бриттни Грайнер

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Группа сенаторов США выдвинула на Нобелевскую премию мира отставного американского министра и дипломата Билла Ричардсона, участвовавшего по неправительственной линии в диалоге между Москвой и Вашингтоном об обмене заключенными. Об этом сообщила американская газета The Hill.

Соответствующее письмо направили в Норвежский нобелевский комитет четыре члена Сената Конгресса США из числа демократов: Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), Джо Манчин (от штата Западная Вирджиния), Мартин Хайнрик (от штата Нью-Мексико) и Бен Рей Лухан (от штата Нью-Мексико). Законодатели заострили внимание на том, что Ричардсон сыграл ключевую роль в освобождении 15 заключенных, включая граждан США Тревора Рида и Бриттни Грайнер, отмечает издание.

Осужденный в РФ Рид в конце апреля 2022 года был возвращен в США. Его обменяли на россиянина Константина Ярошенко, который находился в американской тюрьме. Баскетболистка Грайнер была осуждена в РФ за контрабанду наркотиков. В декабре 2022 года спортсменка была возвращена в США в результате договоренности между Москвой и Вашингтоном о ее обмене на россиянина Виктора Бута, отбывавшего в Соединенных Штатах тюремный срок по обвинению в торговле оружием.

По сведениям издания, в поддержку кандидатуры Ричардсона в Норвежский нобелевский комитет были направлены еще 14 писем от бывших заключенных и членов их семей. На премию выдвинут также основанный Ричардсоном центр.

"Нет нужды говорить, что данное выдвижение на престижную награду - это честь для меня, при понимании того, что шансы невелики", - заявил отставной министр и дипломат журналистам The Hill. Он выразил уверенность в том, что дипломатическое взаимодействие в мире, направленное на освобождение заключенных в других странах, "лишь возрастет". Как констатирует издание, Ричардсона и ранее выдвигали на Нобелевскую премию мира.

Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать члены национальных парламентов, главы и члены правительств суверенных государств, бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его бывшие консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет или члены правления организаций-лауреатов, университетские профессора, почетные профессора и доценты, специализацией которых являются общественные науки, история, философия, право, религиоведение или теология, ректоры или обладатели аналогичных должностей глав университетов, а также директора институтов внешней политики и институтов исследования проблем мира. Кроме того, этим правом обладают члены Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда в Гааге, члены Института международного права, а также Международного женского союза за мир и свободу.

О Ричардсоне

В администрации президента Билла Клинтона Ричардсон занимал посты сначала постоянного представителя при ООН (1997-1998), а затем главы Минэнерго США (1998-2001). В 2003-2011 годах был губернатором штата Нью-Мексико.

Впоследствии Ричардсон основал собственный базирующийся в Санта-Фе (Нью-Мексико) некоммерческий центр. Провозглашаемая цель деятельности Центра за глобальное взаимодействие имени Билла Ричардсона заключается в том, чтобы продвигать "глобальный мир и диалог со странами и общинами, отрицательно относящимися к официальным дипломатическим каналам". В прошлом Ричардсон неоднократно наносил визиты в КНДР с целью содействия урегулированию ее ядерной проблемы. Затем он ездил в Венесуэлу, где встречался с президентом Николасом Мадуро и обсуждал с ним возможность освобождения находящихся там под стражей граждан США. В последние годы Ричардсон неоднократно занимался другими делами, связанными с освобождением различных американских граждан, задержанных по тем или иным причинам за рубежом.

В интервью ТАСС Ричардсон выступил в конце февраля с прогнозом, согласно которому Россия и США проведут в 2023 году по меньшей мере один обмен заключенными, в результате которого, в частности, будет освобожден и вернется на родину Пол Уилан.

Ричардсон также уточнил, что занимается в России делами приговоренного в Москве судом к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков американца Марка Фогела и двух других граждан США - ветеранов вооруженных сил своей страны. Их имена Ричардсон называть не стал.