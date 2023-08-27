Япония сделала представление КНР из-за навязчивых звонков на тему сброса воды с АЭС

Токио призывает распространять только проверенную информацию на тему слива

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Японии зафиксировало многочисленные случаи навязчивых телефонных звонков, которые поступают гражданам страны с, предположительно, китайских номеров на тему начавшегося 24 августа сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Как сообщается в заявлении, распространенном японским МИД, в связи с этим властям Китая было сделано представление.

Отмечается, что подобные телефонные звонки также поступили японским организациям, расположенным на территории КНР. Правительство Японии посчитало происходящее крайне прискорбным, потребовало от властей Китая призвать своих граждан к сдержанности, а также заявило о необходимости распространения только проверенной информации на тему слива.

Посольство Японии в КНР ранее предупредило японцев о возможности возникновения конфликтов с жителями Китая на почве начавшегося сброса и призвало их проявлять осторожность.

Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью приостановило импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония. В ответ японский премьер-министр Фумио Кисида призвал власти Китая немедленно снять соответствующие ограничения. Токио выразил протест Пекину в связи с произошедшим.

26 августа сотрудники японской энергетической компании Tokyo Electric Power не обнаружили наличия трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии также не зафиксировало следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.