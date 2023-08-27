Боррель заявил о беспрецедентном снижении импорта Евросоюза из России в 2022 году

Наиболее заметное падение коснулось черной металлургии, драгоценных металлов и древесины, отметил глава внешнеполитической службы ЕС

ТАСС, 27 августа. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель утверждает, что объем импорта ЕС из России сократился почти на 60% в 2022 году на фоне антироссийских санкций.

"По сравнению с 2021 годом 58% общего объема импорта ЕС из России уже было сокращено в 2022 году, что беспрецедентно. Неэнергетический импорт из России сократился почти на 60%, при этом наиболее заметное падение коснулось черной металлургии, драгоценных металлов и древесины", - написал дипломат в своем блоге на сайте внешнеполитической службы. По утверждению Борреля, "этот процесс ускоряется: за первый квартал 2023 года падение импорта неэнергетических товаров превысило 75%, а для энергетических товаров этот показатель еще больше - минус 80%".

Как заявил дипломат, санкции коснулись 54% объема экспорта ЕС в Россию в 2021 году, а показатель европейского экспорта в РФ в 2022 году на 52% ниже среднегодовых значений прошлых лет.

С февраля 2022 года были введены 11 пакетов антироссийских санкций. Санкции ЕС коснулись более 1,8 тыс. физических и юридических лиц. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что односторонние санкции против России нелегитимны, Запад оказывает на Москву беспрецедентное санкционное давление.