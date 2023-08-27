Эммерсон Мнангагва. Второй президентский срок ветерана политики Зимбабве

ПРЕТОРИЯ, 27 августа. /ТАСС/. Действующий президент Зимбабве и кандидат от правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ) Эммерсон Мнангагва победил на президентских выборах, состоявшихся 23 августа. Председатель национальной избирательной комиссии страны Присцилла Чигумба сообщила, что Мнангагва набрал 52,6% голосов, а его главный конкурент Нельсон Чамиса от оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" - 44%. Всего в голосовании приняли участие около 70% зарегистрированных избирателей, указывает газета The Herald.

Дипломированный юрист

Мнангагва уже одерживал победу на выборах летом 2018 года. Это будет его второй пятилетний срок на посту главы государства.

Дипломированный юрист, он еще со времени обучения в университете участвовал в вооруженной борьбе против режима белого меньшинства Южной Родезии (название Зимбабве до независимости), а после получения независимости вошел в правительство первого президента Зимбабве Роберта Мугабе.

Мнангагва пришел ему на смену в 2017 году, когда в результате конфликта внутри правящей партии ЗАНУ-ПФ военные отстранили Мугабе от власти.

В сентябре политику исполнится 81 год.

Из шахтерского поселка в большую политику

Эммерсон Дамбудзо Мнангагва родился 15 сентября 1942 году в бедной семье в шахтерском поселке Звишаване в Южной Родезии.

Еще в молодости начал заниматься политикой, входил в состав действовавшей с территории Танзании освободительной группы "Крокодил". В память о том периоде Мнангагву прозвали "крокодилом". Это животное в поверьях его народа шона ассоциируется со стремительными и решительными действиями.

В 1965 году он был арестован родезийской полицией за участие в антиколониальной борьбе и приговорен к тюремному сроку. В заключении познакомился с лидером освободительного движения Мугабе и стал одним из его ближайших сподвижников.

В тюрьме Мнангагва начал изучать право и в 1972 году заочно получил степень бакалавра юриспруденции Лондонского университета.

Путь к власти

С момента обретения Зимбабве независимости в 1980 году Мнангагва занимал различные посты в правительстве и правящей партии ЗАНУ-ПФ, в том числе возглавлял министерство госбезопасности. В 2014-2017 годах был вице-президентом Зимбабве. После отстранения Мугабе от власти в результате госпереворота в ноябре 2017 года Мнангагва занял пост главы государства и был избран лидером ЗАНУ-ПФ. В своей инаугурационной речи он обещал способствовать демократизации страны, восстановить экономику и создать рабочие места. Годом позже в Зимбабве прошли президентские выборы, на которых Мнангагва одержал победу, набрав 50,8% голосов.

За время его пребывания у власти доходы Зимбабве от горнодобывающей промышленности увеличились в три раза - с $3,7 млрд до $12 млрд, а от сельского хозяйства - до $8,2 млрд. Значительно улучшилась ситуация в энергетике.

Активный сторонник сотрудничества с Россией

Мнангагва - активный сторонник укрепления сотрудничества Зимбабве с Россией. На саммите Россия - Африка, прошедшем в июле в Санкт-Петербурге, политик отмечал, что связи Москвы и Хараре "прочны как никогда, в самые сложные времена Россия оказывала помощь Зимбабве". Двум странам необходимо продолжать и углублять это сотрудничество, убежден политик.

В ходе предвыборной кампании 2023 года Мнангагва повторил данное им в 2018 году обещание к 2030 году превратить Зимбабве в страну со средним уровнем доходов населения.

Мнангагва происходит из большой крестьянской семьи. У его отца было 2 жены и 32 сына. Сам он женат третьим браком, имеет троих детей и десять внуков. Его дети в основном занимаются бизнесом, а старший сын Эммерсон Танака - известный музыкант.

Мнангагва владеет фермой в родной провинции Масвинго.