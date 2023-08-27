Лукашенко поздравил народ Молдавии с Днем независимости

Президент Белоруссии выразил сожаление в связи с тем, что напряженная международная обстановка негативно сказывается на отношениях граждан двух стран

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Молдавии с национальным праздником - Днем независимости, выразив сожаление, что сегодняшняя напряженная международная обстановка негативно отражается на контактах граждан двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении трех десятилетий Минск и Кишинев успешно развивали многогранные, основанные на общем историческом прошлом отношения добрососедства и доверия. К сожалению, сегодняшняя крайне напряженная международная обстановка негативно отражается на личных и деловых контактах граждан двух стран", - отметил президент.

По его словам, в Белоруссии с большим уважением и искренней симпатией относятся к трудолюбивому молдавскому народу, с которым "белорусов объединяют традиции гостеприимства и дружелюбия, культурные и семейные ценности". Лукашенко выразил убежденность в том, что накопленный богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества поспособствует возобновлению конструктивного диалога. Глава государства пожелал всем жителям Молдавии мира, стабильности и благополучия.

В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Белоруссией и Молдавией. Лукашенко ранее говорил, что экс-президент Игорь Додон сделал немало для того, чтобы Молдавия четко определила, где ее интересы и в каком направлении ей двигаться. При этом он выражал надежду, что новые молдавские власти тоже будут строить свою политику в зависимости от интересов страны.