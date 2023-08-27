В Австралии спасли морпехов США, которые находились на борту разбившегося вертолета

Трое пострадавших госпитализированы

СИДНЕЙ, 27 августа. /ТАСС/. Американские военнослужащие, которые находились на борту военного вертолета, разбившегося на севере Австралии, спасены. Трое пострадавших госпитализированы, один из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC.

По его данным, сотрудники службы санавиации Северной территории Австралии доставили трех пострадавших в результате крушения вертолета Boeing V-22 Osprey в больницу Дарвина. Один из госпитализированных остается в критическом состоянии, двое других - в стабильном. Сообщений о погибших не поступало.

Ранее в оборонном ведомстве Австралии сообщали, что во время учений Predator's Run 2023 военный вертолет, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев ВС США, потерпел крушение у берегов острова Мелвилл, расположенного на севере континента, в 60 км от побережья Дарвина.

В международных военных учениях Predator's Run, проходящих на севере Австралии, принимают участие около 2,5 тыс. военнослужащих из Восточного Тимора, Индонезии, США и Филиппин.