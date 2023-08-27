Лидер партии из правящей в Японии коалиции отложил визит в КНР

Как сообщила газета Nikkei, это связано с позицией Пекина касательно начавшегося сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Нацуо Ямагути, лидер партии "Комэйто", входящей с Либерально-демократической партией в правящую в Японии коалицию, отложил запланированный визит в КНР в связи с позицией Пекина касательно начавшегося 24 августа сброса в океан воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила газета Nikkei.

Она привела слова представителя "Комэйто", который утверждал, что китайская сторона заявила им о "неподходящем времени для визита, учитывая нынешнее состояние отношений Китая и Японии".

Ожидалось, что Ямагути в ходе зарубежной поезди, которая должна была состояться с 28 по 30 августа, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и передаст ему послание от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Перенос визита может повлиять на организацию переговоров лидеров двух стран, проведение которых запланировано на осень, отмечает Nikkei.

Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью приостановило импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония. В ответ Кисида призвал власти Китая немедленно снять соответствующие ограничения. Токио выразил протест Пекину в связи с произошедшим. КНР является крупнейшим импортером японских морепродуктов, в 2022 году объем соответствующих закупок составил около 87,1 млрд иен (порядка $594 млн).

Посольство Японии в КНР ранее предупредило своих граждан о возможности возникновения конфликтов с жителями Китая на почве начавшегося сброса воды и призвало их проявлять осторожность. Правительство Японии также зафиксировало многочисленные случаи навязчивых телефонных звонков, которые поступают японцам с, предположительно, китайских номеров на тему начавшегося сброса. В связи с этим японские власти сделали представление китайской стороне, потребовав от нее призвать своих граждан к сдержанности.

26 августа сотрудники японской энергетической компании Tokyo Electric Power не обнаружили тритий в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии также не зафиксировало следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.