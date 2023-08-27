Румыния намерена подписать документы на подготовку украинских пилотов к управлению F-16

Как заявил премьер-министр Марчел Чолаку, по его данным, "логистика подготовлена"

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Румыния участвует в подготовке украинских пилотов к управлению истребителями F-16 стран - членов НАТО и намерена в ближайшее время получить все необходимые документы, разрешающие их обучение на румынской территории. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью газете Financial Times.

"Ожидаю оформления документов [для пилотов] в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие [на этом пути]", - сказал премьер. "Насколько нам известно, логистика подготовлена", - добавил Чолаку.

По его словам, увеличение военных и инфраструктурных расходов, связанных с конфликтом на Украине, оказывает сильное давление на бюджет страны. Центробанк Румынии прогнозирует, что дефицит бюджета подскочит в нынешнем году до 7,5% ВВП, что намного превышает целевой показатель в 4,4%.

Ранее о намерении подготовить украинских летчиков к управлению F-16 уже объявил ряд европейских стран, в том числе Дания и Нидерланды.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Россия воспримет передачу Украине истребителей F-16, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие, как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере".