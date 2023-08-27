Глава МИД Греции посетит Турцию с рабочим визитом 5 сентября

Йоргос Герапетритис встретится с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом

АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис посетит Турцию с рабочим визитом 5 сентября.

Как сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве, в этот день с ним встретится министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Министры обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы", - отметили в министерстве.

В середине июля премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщал, что Греция и Турция настроены на разработку более четкой дорожной карты развития своих отношений в ближайшие месяцы.