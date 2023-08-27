СМИ: силы сопротивления Афганистана убили трех талибов в двух провинциях страны

Представители талибов не комментировали случившееся, сообщила газета Hasht-e Subh

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сторонники повстанческой группировки "Фронт освобождения Афганистана" (ФОА) убили трех сторонников захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в двух провинциях страны. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на заявление сил сопротивления.

Согласно нему, радикалы были убиты, трое получили ранения в результате нападения повстанцев в провинции Лагман, расположенной на северо-востоке страны. Кроме того, один талиб был убит, четверо ранены в результате боестолкновений с отрядами ФОА в провинции Кандагар на юге Афганистана. Оба нападения произошли в субботу.

Представители талибов пока не комментировали случившееся.

В четверг сторонники ФОА убили двух сторонников "Талибана" в Кабуле, пятеро радикалов получили ранения.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северо-восточном регионе движение сопротивления. Сейчас в Афганистане действуют два крупнейших отряда сопротивления: "Фронт национального сопротивления" (базируется на севере и северо-востоке страны) и ФОА (как правило, действует в южных районах, однако в последнее время сторонники ФОА начали совершать вылазки и на севере страны).