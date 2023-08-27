В Тегеране заявили о намерении заместителя Гросси посетить Иран

Мохаммад Эслами не уточнил, когда именно планируется визит

ДУБАЙ, 27 августа. /ТАСС/. Один из заместителей генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси намерен совершить визит в Иран. Об этом сообщил вице-президент исламской республики, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Наши договоренности в силе, переговоры с Гросси [продолжаются]. Его заместитель приедет в Иран", - цитирует Эслами иранское агентство Tasnim. Он не уточнил, когда именно планируется визит.

3 марта Гросси прибыл в Тегеран после сообщений об обнаружении на ядерных объектах страны следов урана, обогащенного до 83,7%, то есть практически до оружейного уровня. Гендиректор МАГАТЭ провел два раунда переговоров с Эслами, а также встретился с президентом республики Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В опубликованном по итогам визита совместном заявлении МАГАТЭ и ОАЭИ отмечались намерение Ирана позволить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, а также готовность Тегерана предоставить доступ к трем ядерным объектам на территории республики. Впоследствии власти Ирана заявили, что МАГАТЭ закрыло расследование дела об обогащении урана до 83,7%.

14 августа глава МИД Ирана заявил, что Тегеран и МАГАТЭ достигли "хорошего прогресса" в решении вопросов, связанных с выполнением исламской республикой обязательств в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).