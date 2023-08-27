В центре Киева родственники пленных бойцов потребовали от властей организовать обмен

На акцию протеста вышли семьи пограничников, которые вместе с другими подразделениями ВСУ и боевиками националистического формирования "Азов" пытались удерживать промзону Мариуполя весной - летом 2022 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Родственники украинских военных, сдавшихся в плен в Мариуполе, устроили акцию протеста в центре Киева с требованием включить их близких в списки на обмен. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По его данным, на акцию вышли семьи пограничников, которые вместе с другими подразделениями украинских военных и боевиками националистического формирования "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) пытались удерживать промзону Мариуполя весной - летом 2022 года.

Россия и Украина ведут работу по обменам пленными. Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, российская сторона делает все, чтобы вернуть как можно больше своих военных. При этом он отмечал, что Киев в первую очередь заинтересован в обмене наиболее "медийных" личностей, в частности боевиков "Азова", а судьба других украинских граждан власти заботит гораздо меньше, и это существенно тормозит договорный процесс.

Благодаря такому "особому вниманию" Киева, многие боевики "Азова" уже были возвращены на Украину и, по данным местных СМИ, замечены в зоне боевых действий. В августе в Нацгвардии Украины, к которой обносится это формирование, заявили о его восстановлении и "возвращении к выполнению задач" в Донбассе.