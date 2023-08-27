Кеннеди-младший осудил поставки урановых боеприпасов Киеву

Политик пообещал прекратить поставки в случае избрания президентом США

ТАСС, 27 августа. Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди - младший поддержал тезисы, высказанные в статье официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в газете "Комсомольская правда" о губительности боеприпасов с обедненным ураном, которые Вашингтон поставляет Украине.

"Уничтожаем Украину во имя ее спасения. Отрезвляющая статья статья о боеприпасах с обедненным ураном", - прокомментировал политик текст Захаровой в субботу на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Кеннеди пообещал покончить с этой проблемой в случае избрания президентом США. "Нет необходимости говорить, что, если я буду избран президентом, то положу конец этой безрассудной, бесчеловечной политике", - заявил он.

13 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что США приняли решение о поставке на Украину танковых боеприпасов с обедненным ураном. Весной о намерении передать Киеву такие снаряды объявил Лондон. Как предупредил в марте президент России Владимир Путин, комментируя решение британских властей, Москва будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.