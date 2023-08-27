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обновлено 27 августа, 10:14
Саммит БРИКС - 2023

Посол Эфиопии: РФ, КНР и Индия сыграли ключевую роль в присоединении страны к БРИКС

Как заявил Чам Угала Урят, в Эфиопии это очень ценят

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия, Китай и Индия сыграли ключевую роль в решении о присоединении Эфиопии к БРИКС. Об этом заявил ТАСС посол Эфиопии в Москве Чам Угала Урят.

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"Я думаю, Россия, Индия и Китай сыграли важную роль в присоединении к БРИКС, мы это очень ценим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто из "пятерки" наиболее активно содействовал вступлению Эфиопии в объединение.

Посол назвал членство в БРКИС "большим достижением" для Эфиопии. "Мы очень ценим поддержку, которую оказали члены БРИКС, в том числе Россия, для присоединения Эфиопии", - отметил дипломат. 

Теги:
ЭфиопияИндияРоссияКитайСаммит БРИКС - 2023
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