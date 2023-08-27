Лукашенко поздравил Мнангагву с переизбранием на пост президента Зимбабве

Президент Белоруссии заявил о готовности вывести отношения Минска и Хараре на уровень стратегического партнерства

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с переизбранием на пост президента Зимбабве, отметив что белорусская сторона приложит все усилия, чтобы вывести отношения между Минском и Хараре на уровень стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Приятно, что белорусско-зимбабвийское взаимодействие имеет прочный фундамент. Это было целиком подтверждено во время нашей встречи в январе в Хараре и многочисленных визитов правительственных делегаций, которые состоялись потом, - подчеркнул Лукашенко. - Беларусь приложит все усилия, чтобы вывести традиционно дружественные и доверительные отношения между Минском и Хараре на уровень стратегического партнерства".

Белорусский лидер отметил, что прошедшая электоральная кампания "в очередной раз продемонстрировала победу в Зимбабве народной справедливости". "Результаты выборов свидетельствуют о существенной поддержке обществом стратегии "Видение-2023" и тех преимуществ ее реализации, которые получены благодаря вам и вашему правительству, несмотря на сложные внешнеполитические условия", - говорится в поздравлении. Лукашенко уверен, что Зимбабве "продолжит постепенно увеличивать экономический, промышленный, научный и культурный потенциал, укреплять позиции на международной арене".

Лукашенко с 30 января по 1 февраля посетил с государственным визитом Зимбабве. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник ранее заявил, что экономический эффект, достигнутый в результате визита, составляет около $200 млн.