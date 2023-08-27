Лидер оппозиции ФРГ раскритиковал кабмин Шольца и предложил ограничить миграцию

В качестве одной из мер Фридрих Мерц предложил установить контроль на германских границах

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц подверг критике работу правительства ФРГ во главе с Олафом Шольцем и призвал его ограничить миграцию. С соответствующими заявлениями он выступил в интервью, которое опубликовано в газете Bild am Sonntag.

"С миграцией продолжаться так, как сейчас, не может. Если не считать беженцев с Украины, то в этом году мы уже получили более 175 тыс. заявлений о предоставлении убежища. За год это будет примерно 300 тыс. Это слишком много. Германия не готова к миграции такого масштаба", - полагает он.

"Мы должны немедленно ограничить такой приток, иначе социальная сплоченность грозит рассыпаться", - сказал политик. В качестве одной из мер Мерц предложил установить контроль на германских границах. Также политик напомнил о росте рейтингов правых популистов, что, по его мнению, является следствием ошибочной миграционной политики.

Лидер оппозиции упрекнул правительство в том, что оно не может взяться за решение ключевых проблем. "Ясно, что сложности не свалились с неба, но мы хотя бы предлагаем решения", - сказал он, имея в виду свою партию.

Глава ХДС также напомнил о продолжающемся уже несколько лет расследовании скандала вокруг банка Warburg-Bank в Гамбурге, через который мошенники в 2016 году возвращали налоговые выплаты и избежали проверки со стороны фискальных органов. Бургомистром Гамбурга в тот период был Олаф Шольц. Проверка его теоретической причастности к действиям банка продолжается до сих пор. Сам Шольц неоднократно опровергал, что был в каком-либо виде в курсе незаконных действий финучреждения.

"Если будет доказано, что канцлер солгал по делу о налоговом скандале вокруг Warburg-Bank, то с точки зрения политики ему настанет конец. Претензии есть, и канцлеру нужно в срочном порядке прояснить ситуацию", - полагает Мерц. Также лидер оппозиции выступил против планов кабмина по легализации марихуаны.