СМИ: члены Конгресса США посетили сирийскую провинцию

По данным телеканала Al Mayadeen, они въехали на территорию арабской республики через пограничный переход "Баб-эс-Салам" на границе с Турцией

ДУБАЙ, 27 августа. /ТАСС/. Делегация Конгресса США посетила подконтрольные Турции районы в провинции Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, члены Конгресса США въехали на территорию арабской республики через пограничный переход "Баб-эс-Салам" на границе с Турцией. Они посетили пограничный город Аазаз, который входит в зону безопасности, созданную Турцией на севере Сирии. Кто именно входит в американскую делегацию, Al Mayadeen не уточнил.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В Дамаске присутствие турецких сил рассматривают как незаконную оккупацию.