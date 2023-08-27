В Ливии сообщили о работе Ирана над возобновлением деятельности посольства в стране

Как заявили в Триполи, президент Ирана Эбрахим Раиси "подтвердил намерение Тегерана активизировать все аспекты ирано-ливийского сотрудничества"

ТАСС, 27 августа. Президент Ирана Эбрахим Раиси сообщил в беседе с членом Президентского совета Ливии Мусой аль-Куни, что иранские власти работают над возобновлением деятельности посольства исламской республики в Триполи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Президентского совета в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"В ходе встречи с представителем Президентского совета Мусой аль-Куни на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге президент Раиси дал понять, что Иран работает над тем, чтобы возобновить деятельность своего посольства в Триполи, а также подтвердил намерение Тегерана активизировать все аспекты ирано-ливийского сотрудничества", - говорится в заявлении.

"Президент Ирана также пригласил аль-Куни посетить Тегеран для обсуждения механизмов составления дорожной карты для активизации взаимодействия", - отметили в Президентском совете.

27 марта главы МИД Ирана и Ливии в ходе телефонного разговора обсуждали намерение исламской республики возобновить работу иранского посольства в Ливии. Дипломатические отношения между двумя государствами были приостановлены в связи с неспокойной обстановкой в стране после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.