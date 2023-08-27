Kyodo: Япония потребовала от КНР обезопасить находящихся в стране японцев

По информации агентства, это связано с риском агрессии против японских граждан из-за сброса в океан очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Японии сделало представление властям Китая, потребовав от Пекина обеспечить безопасность находящихся на китайской территории японцев, которые столкнулись с риском агрессии из-за сброса в океан очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Поводом для представления стало несколько инцидентов, в ходе которых расположенные в КНР японские школы были закиданы камнями и куриными яйцами. Администрация образовательных учреждений посоветовала родителям и учащимся не разговаривать громко в общественных местах по-японски во избежание провокаций.

Посольство Японии в КНР ранее предупредило своих граждан о возможности возникновения конфликтов с жителями Китая на почве начавшегося сброса воды и призвало их проявлять осторожность. Правительство Японии также зафиксировало многочисленные случаи навязчивых телефонных звонков, которые поступают японцам, предположительно, с китайских номеров на тему начавшегося сброса. В связи с этим японские власти сделали представление китайской стороне, потребовав от нее призвать своих граждан к сдержанности.

Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью приостановило импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония. В ответ японский премьер Фумио Кисида призвал власти Китая немедленно снять соответствующие ограничения. Токио выразил протест Пекину в связи с произошедшим. КНР является крупнейшим импортером японских морепродуктов, в 2022 году объем соответствующих закупок составил около 87,1 млрд иен (порядка $594 млн).

Помимо этого Нацуо Ямагути, лидер партии "Комэйто", входящей с Либерально-демократической партией в правящую в Японии коалицию, отложил запланированный визит в КНР в связи с позицией Пекина касательно сброса. Утверждается, что китайская сторона заявила представителям партии о неподходящем времени для этого мероприятия, учитывая нынешнее состояние двухсторонних отношений. Ожидалось, что Ямагути в ходе зарубежной поездки, которая должна была состояться с 28 по 30 августа, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и передаст ему послание от Кисиды. Перенос визита может повлиять на организацию переговоров лидеров двух стран, проведение которых запланировано на осень.

26 августа сотрудники японской энергетической компании Tokyo Electric Power объявили, что не обнаружили тритий в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии также не зафиксировало следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.