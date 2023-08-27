В Нигере у французской военной базы проходит демонстрация с требованием покинуть страну

В акции участвуют несколько десятков человек

ДУБАЙ, 27 августа. /ТАСС/. Сторонники военных, совершивших государственный переворот в Нигере, проводят демонстрацию у французской военной базы в столице республики городе Ниамей. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Мы хотим, чтобы Франция собрала все свои вещи и уехала", - сказал в эфире телеканала один из протестующих. Он отметил, что Париж не позволяет народу Нигера "пользоваться его природными ресурсами". Судя по транслируемым каналом кадрам, в демонстрации у военной базы участвуют несколько десятков человек.

Между тем военнослужащие армии и сотрудники полиции Нигера усиливают свое присутствие около посольства Франции. Обстановка возле дипломатического представительства остается стабильной, указывает Al Arabiya.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

25 августа военные потребовали от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. В ответ МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от французского посла покинуть страну, поскольку "агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера".