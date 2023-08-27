Зеленский надеется, что в сентябре Запад отправит Украине новые партии оружия

По его словам, ВСУ нуждаются в артиллерии, бронетехнике, ПВО и ракетах, а также средствах для разминирования

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что западные союзники Киева в сентябре объявят о новых пакетах военной помощи.

"Начали готовить мощный сентябрь. <...> Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений", - написал он в Telegram-канале.

После начала специальной военной операции РФ западные партнеры Киева нарастили поставки Украине оружия, которые исчисляются миллиардами долларов. При этом Киев постоянно просит Запад передать еще больше вооружения, а также более современные его образцы, дальнобойные ракеты и авиацию.

После провала широко анонсированного Киевом контрнаступления, украинские власти обвиняли в этом именно западных партнеров, которые, по их мнению, слишком долго тянули с принятием решения о поставках вооружений. Как отмечали аналитики агентства Bloomberg, западные партнеры обеспокоены затягиванием боевых действий, так как их возможности поставлять Киеву оружие истощаются, а нарастить его производство в требуемых объемах проблематично.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.