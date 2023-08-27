Военные из Киргизии и Таджикистана прибыли в Белоруссию на учение "Боевое братство - 2023"

Маневры будут проходить с 1 по 6 сентября

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Воинские контингенты из Киргизии и Таджикистана, которые примут участие в совместном оперативно-стратегическом учении ОДКБ "Боевое братство - 2023", прибыли на аэродром 61-й истребительной авиационной базы в Барановичах (Брестская область). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"На аэродром 61-й истребительной авиационной базы в Барановичах прибыли воинские контингенты из Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, которые примут участие в совместном оперативно-стратегическом учении "Боевое братство - 2023", - говорится в сообщении.

Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство - 2023" пройдет на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября. В его рамках планируется проведение совместных и специальных учений. В частности, на учении "Взаимодействие-2023" отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе ОДКБ. Части разведки задействуют в рамках учения "Поиск-2023", в ходе учения "Эшелон-2023" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальном учении "Барьер-2023" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.