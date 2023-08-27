Глава МИД ЮАР заявил, что БРИКС не изменит своего названия в связи с принятием новых стран

Наледи Пандор отметила, что процесс дальнейшего расширения группы должен быть "постепенным", чтобы объединение не стало "слишком громоздким" из-за количества его участников

ПРЕТОРИЯ, 27 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не будет менять своего названия после расширения и увеличения числа стран-членов. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в интервью местному изданию Sunday times.

"БРИКС едва ли изменит свое нынешнее название даже после вступления в объединение не только новых шести членов, но и после дальнейшего расширения", - подчеркнула она. Министр сообщила, что во время переговоров со странами-кандидатами на вступление в БРИКС вопрос о смене названия группы никогда не поднимался.

Одновременно Пандор сообщила о тех критериях, которые применялись для отбора стран в качестве кандидатов на принятие в БРИКС. "Главными среди них являются приверженность прогрессивным идеям, признание ООН в качестве основного глобального института, вера в мир и уважение международного права", - подчеркнула она. Министр заметила, что процесс дальнейшего расширения БРИКС должен быть "постепенным" с тем, чтобы объединение не стало "слишком громоздким" из-за количества его участников. "Саммит БРИКС утвердил шесть государств в качестве полноправных членов, а оставшиеся 17 - в качестве стран - партнеров объединения", - заметила она.

На состоявшемся на текущей неделе саммите БРИКС в Йоханнесбурге приглашение вступить в объединение получили шесть государств: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Они станут членами БРИКС 1 января 2024 года. Всего 23 страны подали официальные заявки на вступление в объединение.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. Южно-Африканская Республика вступила в нее в 2011 году, превратив в БРИКС. С наступлением 2024 года число стран - участниц объединения увеличится до 11. Одновременно с 1 января 2024 года председательство в БРИКС переходит к России.