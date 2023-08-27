27 августа, 13:25

СМИ: экс-глава ЦБ Ирана станет новым послом исламской республики в Дохе

По информации ISNA, Али Салехабади сменит на посту действующего иранского посла Хамида Дехгани

ТАСС, 27 августа. Бывший председатель Центробанка Ирана Али Салехабади возглавит дипломатическую миссию исламской республики в Катаре. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его данным, он сменит на посту действующего посла Ирана в Дохе Хамида Дехгани. Сам Дехгани сообщил о предстоящем уходе с поста на своей странице в социальной сети "X" (ранее Twitter).

"В скором времени, спустя почти три года работы в Катаре, я вернусь в свою любимую страну - Иран", - написал Дехгани. Информации о причинах смены диппредставителя исламской республики в Дохе агентство не привело.

Салехабади занимал пост председателя ЦБ Ирана с 6 октября 2021 года по 29 декабря 2022 года, когда его сменил Мохаммад Реза Фарзин. До своего назначения он занимал несколько руководящих должностей в организациях исламской республики, действующих в сфере банкинга и финансов. 

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