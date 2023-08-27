Сирийские войска ведут тяжелые бои с бандформированиями на юге Идлиба

Как сообщила газета Al Watan, обе стороны несут потери

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отражают атаки террористов на линии соприкосновения с бандформированиями на юге провинции Идлиб. Как сообщила газета Al Watan, ожесточенные бои вспыхнули на участке фронта между поселками Эль-Маладжа и Хазарин, обе стороны несут потери.

Попытку прорыва оборонительных рубежей правительственных сил предприняли боевики бригады "Ансар ат-Таухид", которая воюет на стороне экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В субботу они напали на позиции сирийских войск в районе Хазарин и захватили их, в бою с террористами 13 сирийских военнослужащих погибли и свыше 20 получили ранения.

В ответ артиллерия сирийской армии нанесла ракетно-минометные удары по огневым точкам противника на перевале Джиср-эш-Шугур, через который проходит шоссе Латакия - Алеппо. Были уничтожены также форпосты бандформирований в Эль-Фатире, Кафр-Авиде, Суфухуне и Кенсафре в горной местности Джебель-эз-Завия, откуда они вели обстрелы долины Сахль-эль-Габ, находящейся под защитой правительственных войск. Боевики понесли потери в живой силе и технике.

Активность банд, связанных с "Джебхат ан-Нусрой", заметно возросла с начала 2023 года. Жертвами их нападений на северо-западе Сирии стали 57 мирных граждан, в том числе 18 детей.

Значительная часть Идлиба остается под контролем незаконных вооруженных формирований, которые пользуются поддержкой Турции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.