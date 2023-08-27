Нетаньяху заявил, что Израиль даст решительный отпор любым террористам

Премьер-министр отметил, что ХАМАС и другие марионетки Ирана хорошо понимают, что страна будем бороться всеми средствами против их попыток вести террористическую деятельность против государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 августа. /ТАСС/. Израиль готов бороться всеми средствами с террористами и заставит их заплатить высокую цену за нападения на израильтян. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

Заявление Нетаньяху прозвучало после комментариев заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, который в пятницу в интервью арабскому телеканалу Al Mayadeen утверждал, что его организация готовится к полномасштабной войне в регионе, во время которой рассчитывает нанести Израилю поражение.

"Я слышал и хвастливые слова лидера ХАМАС Арури из его укрытия в Ливане. Он хорошо знает, почему он и его друзья скрываются в потайных местах", - заявил в ответ на это Нетаньяху, высказывания которого распространила его пресс-служба.

"ХАМАС и другие марионетки Ирана хорошо понимают, что мы будем бороться всеми средствами против их попыток вести против нас террористическую деятельность в Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан], в секторе Газа и в любом другом месте. Кто бы ни пытался нам навредить, ни финансировал, ни организовывал и ни посылал террористов против Израиля, тот заплатит по полной цене", - добавил израильский премьер.

Кроме того, глава правительства призвал всех израильтян сплотиться, чтобы дать решительный отпор всем противникам. "Хочу также обратиться к гражданам Израиля: мы сталкиваемся с волнами террора как изнутри, так и извне. Это непростые дни. Это дни, когда нам брошен вызов. Нам необходимо объединить силы в борьбе против террора, против преступности в арабском секторе, против внешних и внутренних угроз, которые во многом организует Иран, задействуя своих марионеток. Будем стоять вместе, и мы их одолеем. Это мой призыв ко всем членам правительства, депутатам Кнессета [парламент] и всем гражданам Израиля", - заключил Нетаньяху.