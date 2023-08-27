СМИ: в Нигере в последний момент передумали массово высылать западных послов

Как сообщила радиостанция RFI, высокопоставленные военные признали необходимость "дистанцироваться от Франции", однако призвали не ограничивать отношения с другими западными странами

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Мятежники в Нигере планировали выслать не только посла Франции, которому предписано покинуть республику до понедельника, но и дипломатов других западных стран, однако в последний момент передумали, опасаясь международной изоляции. Об этом сообщила в субботу радиостанция RFI.

По ее данным, письма о необходимости покинуть страну были подготовлены МИД Нигера для посольств Германии и США, а также Кот-д'Ивуара и Нигерии вместе с таким же посланием для французского посла по указанию лидера путчистов генерала Абдурахмана Тчиани. Однако в последний момент их передумали отправлять на фоне разногласий в рядах высших армейских чинов, утверждает радиостанция. Высокопоставленные военные якобы признавали необходимость "дистанцироваться от Франции", однако призвали не ограничивать отношения с другими западными странами, "потому что у них есть интересы в Нигере" и "они нужны" стране, сообщает RFI.

По данным радиостанции, внешнеполитическому ведомству Нигера было дано указание опровергать наличие подобных писем для всех послов, кроме французского, по совету бывшего нигерского дипломата. "Начните с Франции, и вы увидите, что другие страны отнесутся к вашей ситуации с большим пониманием", - приводит его словам источник RFI.

25 августа военные потребовали от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от французского посла покинуть страну, поскольку "агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера".

Некоторые СМИ сообщали, что аналогичные требования мятежные власти Нигера готовятся предъявить послам Германии, Нигерии и США. На этом фоне советник главы сформированного мятежниками Национального совета спасения родины уточнил в ночь на субботу, что Ниамей высылает только посла Франции.