Президент Молдавии в своей речи на День независимости выступила за мир в регионе

Майя Санду отметила, что будущее республики - в Евросоюзе, который назвала "шансом модернизировать страну"

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду отметила важность сохранения мира в республике в своем выступлении по случаю отмечаемой в воскресенье 32-й годовщины независимости.

"Нам удалось сохранить у нас дома мир. Мы не начинаем войн, и мы не хотим войн ни на нашей земле, ни где-либо еще. Это твердое желание молдаван, и никто не имеет права его нарушать. Мы выбрали мир, и мы будем выбирать мир", - заявила президент.

В своем выступлении Санду отметила, что "будущее Молдавии - в Евросоюзе", который назвала "шансом модернизировать страну". При этом глава республики отметила, что впереди молдаван "ждет непростая дорога", которая потребует много усилий. Она также обратила внимание на своих политических оппонентов, которые, по ее словам, "желают привязать страну к прошлому, полному разочарований, и обречь на нищету".

Годовщину независимости республика отмечает на фоне глубокого кризиса. В стране проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием досрочных выборов президента и парламента, который контролирует проевропейская Партия действия и солидарности. Участники протестов возложили на власть ответственность за экономический кризис, рекордный рост цен на продукты питания и коммунальные услуги.

Оппозиция также критикует власти за двукратный рост военных расходов на фоне кризиса, а также конфронтацию с Россией. Со своей стороны власти Молдавии заявляют об угрозе государственного переворота и планах саботирования проевропейского курса страны. В стране были заведены уголовные дела против лидеров оппозиции, приостановлено вещание оппозиционных телеканалов, ужесточена цензура. Милитаризация и жесткие заявления молдавских политиков обострили отношения между Кишиневом и Тирасполем.