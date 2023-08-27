В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Киеву

В ней приняли участие более 100 человек

АМСТЕРДАМ, 27 августа. /ТАСС/. Очередная акция в поддержку мирных переговоров и против поставок оружия на Украину прошла в Амстердаме. Более 100 человек собрались на митинг на центральной площади Дам, а затем прошли по городу под барабанную дробь с белыми флагами в руках, символизирующими мир.

"Я принимаю участие в подобных мероприятиях уже полгода, - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС участница акции, просившая называть ее Ириной. - Я не могу поверить в то, что делают Нидерланды, это просто невообразимо. Нам нужен мир, страны НАТО должна прекратить поставки Украине. Поэтому я и прихожу сюда. Ради того, чтобы у нас и у наших детей было будущее". "Я хочу чтобы Россия была нашим союзником, а не врагом, - подчеркнула активистка, держа в руке российский флаг в форме сердца. - Хочу, чтобы между нашими странами развивалось сотрудничество в экономике, культуре, социальной сфере. Здесь имеются большие перспективы. Мы смотрим в неправильную сторону, нам нужно смотреть не на Запад и США, а на восток и Россию".

"Запад продолжает подпитывать этот конфликт и постоянно организует провокации, - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС один из организаторов мероприятия, соотечественница Наталья Воронцова. - Взять хотя бы последнее решение голландских властей поставить на Украину истребители F-16. Поэтому наши ежемесячные акции не теряют актуальность. И я думаю, что чем дольше Запад будет продолжать эскалацию, тем больше людей будет участвовать в наших акциях. Голландских граждан, которые поддерживают Россию, которые с большим уважением относятся к России и хотят сотрудничества с Россией, становится все больше".

После митинга активисты уже по традиции прошли маршем 5 км по улицам Амстердама с плакатами, призывающими к прекращению поставок вооружения на Украину, переговорам и миру. Шествие привлекает внимание как местных жителей, так и туристов. "Очень приятно видеть, что люди нас активно приветствуют и поддерживают", - заметила Воронцова. Иногда случаются и провокации, добавила она. В этом случае в ситуацию приходится вмешиваться полиции.