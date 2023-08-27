СМИ: глава МИД Израиля впервые встретился со своей коллегой из Ливии

ТАСС, 27 августа. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился со своей коллегой из Ливии Наджлой Мангуш. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.
По ее данным, встреча тайно прошла на прошлой неделе в Риме при содействии министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. Это первые переговоры глав МИД двух стран, отмечает газета.
Министры обсудили исторические связи, существующие между Ливией и Израилем, а также возможность двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров также оговаривался вопрос оказания еврейским государством гуманитарной помощи арабской республике.
В январе 2022 года несколько СМИ сообщили, что глава Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба якобы встретился с главой "Моссада", однако в офисе Дбейбы эту информацию опровергли. В воскресенье ливийские власти сообщили, что Иран работает над возобновлением деятельности своего посольства в Триполи.