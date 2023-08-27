27 августа, 16:12

СМИ: в Иракском Курдистане три сторонника РПК погибли при ударе турецкого БПЛА

По информации Shafaq News, беспилотник нанес удар по принадлежавшему сторонникам партии автомобилю

ТАСС, 27 августа. Три сторонника Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли в результате удара турецкого беспилотника в иракской провинции Сулеймания, расположенной на северо-востоке страны и являющейся частью Иракского Курдистана. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По его данным, БПЛА нанес удар по автомобилю, принадлежавшему сторонникам РПК. Все трое находившихся в машине погибли. Нападение произошло в 13:30 по местному времени.

В четверг турецкий беспилотник ударил по иракской провинции Эрбиль (входит в состав курдской автономии), в результате чего трое сторонников РПК, в том числе полевой командир, погибли.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь - замок" на севере Ирака в апреле 2022 года. В качестве ее цели декларируется очистка региона от базирующихся там сторонников РПК. Эту организацию Анкара считает одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с ней продолжается с 1984 года. 

Теги:
Турция
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