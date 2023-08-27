Зеленский допустил проведение выборов во время боевых действий, если Запад их оплатит

Президент Украины отметил, что на проведение выборов в мирное время нужно около $5 млрд, а в условиях боевых действий необходимая сумма неизвестна

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов до окончания боевых действий, если западные страны профинансируют их проведение.

"Логика в том, что если защищаешь демократию, то во время войны ты должен об этой защите думать, а выборы - один элемент защиты. Но согласно законодательству, люди же не просто так это сделали, запрещены выборы. Провести их сложно. <...> Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду <...>. Но, самое главное - давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах", - сказал он в ходе интервью в эфире телеканала "Рада". По словам Зеленского, если Запад готов предоставить средства, то на проведение выборов в мирное время нужно около $5 млрд, а назвать сумму, нужную в условиях боевых действий назвать затруднился.

Западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. В частности, побывавший на этой неделе в Киеве американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что выборы президента должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. На такое прозвучавшее из Вашингтона "пожелание" в довольно резкой форме ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что выборы проведут по завершении боевых действий, "а не по желанию кого-либо из партнеров Киева".

На Украине уже давно идут дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в октябре этого года и весной 2024 года соответственно. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. В июле парламент продлил его на 90 дней, что ставит под вопрос проведение октябрьских выборов в Раду. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий.