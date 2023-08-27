Зеленский предложит Раде приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения

Парламент страны получит инициативу президента Украины в ближайшую неделю, сообщил политик

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе внесет в Верховную раду законопроект, приравнивающий коррупцию во время военного положения к госизмене.

"Что касается приравнивания коррупции к госизмене на военное время <...> я думаю, что парламент это [предложение] получит в ближайшую неделю и далее игра на стороне парламента", - сказал Зеленский в интервью в эфире телеканала "Рада".

"Искоренение" коррупции является одним из основных условий, которые выдвигают Киеву западные партнеры, в частности, для начала переговоров о присоединении к Евросоюзу. Тем не менее, в предварительном докладе Еврокомиссии о готовности Украины к таким переговорам, который был представлен в июне, работу по борьбе с коррупцией оценили на "тройку" по пятибалльной шкале, а власти Украины заявили, что рассчитывали на более высокие оценки.

Зеленский неоднократно анонсировал массовые "чистки" и кадровые решения в отношении уличенных в коррупции чиновников, но в стране за это время разразилось несколько крупных скандалов, два из которых затронули Минобороны и даже спровоцировали слухи о возможной отставке министра. Еще одной темой, на которую пришлось реагировать в офисе президента, стала коррупция в военкоматах, из-за чего пришлось объявить повсеместную проверку их работы.

Однако, по оценкам экспертов и украинских СМИ, действия властей, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния, а коррупция практически во всех сферах продолжает процветать.