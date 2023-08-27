Зеленский заявил, что "готов воевать долго, как Израиль", если не будет терять людей

Президент Украины отметил необходимость минимизировать жертвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова "воевать долго" и даже жить в условиях боевых действий "по примеру Израиля", если ей удастся "минимизировать потери".

"Мы готовы воевать долго, если мы не будем терять людей. Такое может быть, но надо минимизировать жертвы. Вот как, например, Израиль. Можно так жить", - сказал он в ходе интервью в эфире телеканала "Рада".

В начале августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что только за июнь и июль Вооруженные силы Украины потеряли в ходе контрнаступления более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard.

Зеленский также отметил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по той модели, что были предоставлены Израилю. "С Соединенными Штатами Америки, наверное, у нас будет такая модель, израильская, там будут и [поставки] оружия, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее", - сказал он.

Ранее в Госдепартаменте подтвердили, что Вашингтон и Киев начинают переговоры о предоставлении гарантий безопасности. 8 июля президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильской модели", пока страна не вступит в НАТО. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на помощников президента США, эта модель подразумевает 10-летние обязательства в области безопасности, однако обязательства перед Киевом будут "практически наверняка менее долгосрочными".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.