27 августа, 16:58
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России

Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины отметил, что в этом случае есть риск, что страна точно останется одна

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России, чтобы не остаться одному.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", - сказал он в ходе интервью в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос ведущей, допускает ли он перенесение боевых действий на территорию РФ.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. После министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что среди задач спецоперации - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с территории этой страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти неоднократно отмечали, что цели РФ могут достигаться различными путями, но так как в случае с Украиной сейчас политико-дипломатические методы невозможны, приходится прибегать к проведению СВО. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация