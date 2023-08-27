Зеленский утверждает, что Украине удалось наладить производство ракет и артиллерии

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин ранее заявил, что в июле мощности украинского военно-промышленного комплекса выросли вдвое

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киеву удалось наладить военное производство, в том числе в части ракет и артиллерии.

"Я запускал несколько ракетных программ, <...> мы выпускали разные ракеты и выпускаем. Я вам просто не могу сказать, сколько мы производим, но колоссальное количество", - сказал он в ходе интервью в эфире телеканала "Рада". По его словам, начато также системное производство артиллерии натовского образца.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в июле мощности украинского военно-промышленного комплекса выросли вдвое. При этом он признал, что большой объем вооружений Украина получает от США и других партнеров.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву. В частности, 7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.