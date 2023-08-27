США заявили о намерении поддерживать Филиппины в свете "общих вызовов"

Пентагон считает, что действиям КНР должен быть дан отпор

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Военные США намерены оказывать поддержку Филиппинам ввиду наличия "общих вызовов" в Южно-Китайском море, Пентагон считает, что действиям КНР должен быть дан отпор. Об этом заявил командующий 7-м флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас в интервью журналистам агентства Reuters.

Томас прокомментировал трения между Пекином и Манилой относительно отмели Аюнгин и сообщения, согласно которым береговая охрана Китая в начале августа применила водометы при маневрировании вблизи филиппинских кораблей в спорном районе Южно-Китайского моря. "Нужно бросать вызов людям, которые, как я бы сказал, действуют в серой зоне. Когда они берут понемногу все больше и больше и давят на вас, вам нужно давать отпор <...>", - заявил командующий 7-м флотом ВМС США, который базируется в Йокосуке (Япония). "Нет лучшего примера агрессивного поведения, чем действия на отмели 5 августа", - утверждал Томас.

Вице-адмирал выразил мнение, что США и Филиппины сталкиваются с "общими вызовами" в регионе. "Мои силы находятся здесь не просто так", - констатировал он. Томас ранее провел консультации с начальником западного командования филиппинской армии вице-адмиралом Альберто Карлосом, чтобы "понять, с какими вызовами он сталкивается, и найти возможность помочь ему". "Перед нами, конечно, общие вызовы. Так что я хотел лучше понять, какое у него мнение о тех операциях, за проведение которых он отвечает. И я хотел, чтобы он понимал, чем располагаю я", - пояснил вице-адмирал.

Как сообщила 8 августа пресс-служба американского военного ведомства, глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро выразил готовность наращивать усилия по модернизации вооруженных сил республики. В заявлении уточнялось, что "министры обсудили недавние события в Южно-Китайском море, включая попытки КНР помешать проведению Филиппинами 5 августа 2023 года миссии по снабжению" на отмели Аюнгин. Остин "осудил применение водометов береговой охраной Китая и другие опасные маневры, которые представляют опасность для филиппинских судов и их экипажей".

Трения из-за отмели Аюнгин

Береговая охрана Филиппин сообщила 6 августа, что корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в спорном районе Южно-Китайского моря. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе спорной территории. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.

Пекин в начале августа потребовал от Соединенных Штатов прекратить сеять раздор в регионе под предлогом оказания поддержки Филиппинам при возникновении инцидентов в Южно-Китайском море.