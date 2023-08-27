Издание из КНР потребовало от Британского музея вернуть китайские ценности

По данным The Global Times, в музее хранится около 23 тыс. экспонатов из Китая

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Китайское издание The Global Times обратилось к Британскому музею с требованием в кратчайшие сроки и совершенно бесплатно вернуть Китаю вывезенные из страны культурные ценности на фоне скандала с похищением артефактов из хранилищ этого музея. Об этом сказано в размещенной на сайте китайского издания редакционной статье.

"Мы официально просим Британский музей бесплатно вернуть в Китай все китайские культурные реликвии", - говорится в публикации. Редакция просит британскую сторону отнестись к этому требованию без ненужных формальностей и попытки затянуть процесс возврата.

"Мы также поддерживаем требования о реституции культурных ценностей других стран, которые были разграблены Великобританией, таких как Индия, Нигерия и Южная Африка", - отмечается в статье.

По мнению издания, скандал с похищением экспонатов привел к краху давнего и широко распространенного утверждения о том, что иностранные объекты культурного наследия лучше защищены в Британском музее. Ранее многие страны, из которых Великобритания вывозила предметы искусства и реликвии, довольствовались этим аргументом и отказывались от намерений вернуть свои артефакты. Теперь же ставшие достоянием общественности сведения о похищениях показали, что музей заботится о сохранности своей коллекции недостаточно тщательно.

По данным газеты, в Британском музее хранится около 23 тыс. экспонатов из Китая. Всего в коллекции Британского музея более 8 млн предметов, но в его залах экспонируется лишь около 80 тыс.

Скандал с похищением

Ранее стало известно, что из запасников музея исчезли либо были украдены небольшие золотые ювелирные украшения, самоцветы из полудрагоценных камней и стекла, которые относятся к периоду от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры. Некоторые экспонаты были повреждены. Позже британские СМИ написали, что по итогам внутреннего расследования из учреждения уволили бывшего куратора греческих коллекций Питера Хиггса, который работал в нем на протяжении 30 лет. Сам Хиггс отрицает причастность к пропаже артефактов.

По информации газеты The Daily Telegraph, почти 2 тыс. предметов из Британского музея могли быть украдены Хиггсом, а их совокупная стоимость может достигать нескольких миллионов фунтов. Ранее издание сообщало, что некоторые украденные предметы продавали на eBay всего за £40 ($50), хотя их реальная стоимость доходит до £50 тыс. ($65 тыс.). Сам музей отказался давать комментарии, пока полиция ведет расследование и продолжается независимая оценка действий руководства музея, который до пандемии ковида ежегодно посещали около 6 млн человек.