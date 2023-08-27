Глава германского ХДС считает, что ФРГ должна поставить Украине ракеты Taurus

Фридрих Мерц отметил, что такое решение нужно принимать в Европе

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной германской партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц считает, что ФРГ должна поставить Украине ракеты Taurus. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

"Я считаю, что такое решение нужно принимать в Европе, и я не понимаю, почему германский канцлер ориентируется на американского президента", - сказал Мерц. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном.

Как в субботу писала газета Bild, Мерц выступает за то, чтобы радиус действия Taurus был ограничен таким образом, чтобы ракеты не достали до территории России и "могли быть задействованы только на территории Украины".

Власти ФРГ пока не приняли решение о поставках Taurus.

Как передал в ночь на 11 августа журнал Der Spiegel, правительство Германии изучает способы поставки Киеву ракет Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы и ведет конфиденциальные переговоры с представителями оборонной промышленности. По информации издания, Шольц хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов такими ракетами по российской территории. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность Taurus немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.