ECOWAS предложил мятежникам в Нигере встречу в нейтральном месте

Сообщество также попросило их освободить свергнутого президента Мохамеда Базума в качестве жеста доброй воли, сообщил комиссар по вопросам политики, мира и безопасности организации Абдель Фатау Мусах

ДУБАЙ, 27 августа. /ТАСС/. Страны - члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) предложили Национальному совету спасения родины во главе с командующим гвардией Нигера Абдурахманом Тчиани встретиться в нейтральном месте. Об этом сообщил комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах.

"Мы предложили лидерам военного совета в Нигере встретиться с нами в нейтральном месте", - сказал он катарскому телеканалу Al Jazeera. По словам комиссара, ECOWAS также попросило мятежников освободить свергнутого президента Мохамеда Базума в качестве жеста доброй воли.

"Мы не спешим выбирать военный вариант [урегулирования кризиса] в Нигере", - продолжал Мусах. "Мы не видели никаких конкретных шагов со стороны военных и не будем ждать вечно", - предупредил он.

18 августа Мусах по итогам встречи начальников генеральных штабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.