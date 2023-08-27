Байден после стрельбы во Флориде заявил о необходимости искоренения расизма в США

Американский лидер подчеркнул, что убийство, согласно имеющимся данным, вероятно, было совершено на почве расовой ненависти

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в свете убийства трех афроамериканцев в штате Флорида заявил о необходимости решительной борьбы с целью искоренения в стране идеи превосходства белой расы. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Как констатировал американский лидер, в субботу в городе Джексонвилл (штат Флорида) белый мужчина открыл огонь в магазине и убил трех афроамериканцев. Это произошло рядом с университетом, основанным для обучения темнокожего населения. Как отметил Байден, в США отмечают 60-летие с проведения в Вашингтоне массовой акции протеста борцом за права афроамериканцев Мартином Лютером Кингом.

Байден подчеркнул, что убийство, согласно имеющимся данным, вероятно, было совершено на почве расовой ненависти. "Хотя мы продолжаем искать ответы на вопросы, мы должны ясно и решительно заявить, что превосходству белых нет места в Америке", - заявил американский лидер. "У ненависти не должно быть здесь прибежища. Молчание - это соучастие, и мы не должны хранить молчание", - добавил президент США.

По данным властей, убийство совершил 21-летний житель Флориды Райан Кристофер Палмитер. Он покончил жизнь самоубийством на месте преступления.