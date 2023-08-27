СМИ: Франция хочет напасть на Нигер, прикрываясь ECOWAS

Главный редактор Нигерского агентства печати Абдурахман Шеху заявил, что у Парижа есть "в распоряжении 1 500 военнослужащих в Нигере и еще другие в Чаде, Сенегале и Кот-д'Ивуаре"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Франция намерена совершить агрессию против Нигера, действуя под прикрытием регионального объединения Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS). Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор Нигерского агентства печати Абдурахман Шеху, говоря о возможном вторжении внешних сил в западноафриканскую страну.

"Само ECOWAS не торопится приниматься решение [о вторжении в Нигер] под давлением общественного мнения стран региона, традиционных лидеров, мусульманских богословов, а также учитывая логистические проблемы и нехватку средств, - отметил глава информагентства. - Однако некоторые силы намерены напасть на Нигер, действуя под прикрытием региональной организации. Речь идет о Франции, которая заявляет о готовности оказать содействие, у нее в распоряжении 1 500 военнослужащих в Нигере и еще другие в Чаде, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Новые власти [в Нигере] в минувшую пятницу объявили о высылке в течение 48 часов французского посла в Ниамее, в том числе за действия, которые идут вразрез с добрыми отношениями. Что предполагает угрозы агрессии".

"Недавно Алжир объявил, что не позволит французским боевым самолетам напасть на Нигер через свое воздушное пространство, - указал А.Шеху. - Новое руководство Нигера с 3 августа денонсировало пять договоров о сотрудничестве в области обороны и безопасности со своей бывшей колониальной метрополией (Францией - прим. ТАСС). Сегодня собравшиеся в Ниамее манифестанты потребовали вывода оккупационных войск, присутствие которых никак не способствует заявленной цели - отражению террористических атак на западе Нигера. Хочу отметить, что демонстранты, которые скандировали лозунги с осуждением Франции и ECOWAS, размахивали российскими флагами. Это говорит о том, что они отметают неоколониальные отношения и добиваются нового типа партнерства без колониального или рабовладельческого прошлого".

Настрой на диалог

"В целом можно сказать, что угроза агрессии по-прежнему актуальна, хотя мы готовы к диалогу, - подчеркнул эксперт. - Председатель ECOWAS недавно заявил на пресс-конференции в Абудже, что эта организация предпочитает диалог и дипломатию, однако не исключает вероятность агрессии. Председатель ECOWAS президент Нигерии Бола Тинубу повторил эту позицию. Посредник от ECOWAS, бывший глава нигерийского государства Абдулсалами Абубакар признал факт возобновления диалога и выразил надежду на достижение решения без применения силы. С самого начала кризиса США, которые располагают базами в районе Агадеса, не выказали такой жесткой позиции [как Франция], направили в Ниамей одного из своих дипломатов, а госсекретарь [Энтони] Блинкен высказался в пользу дипломатического решения ради "возврата к конституционному порядку". Это отличается от требования вернуть к власти свергнутого президента, с которым выступили Франция и ее союзники в ECOWAS".

"В Нигере растет поддержка Национального совета спасения родины (НССР), - сказал Шеху. - В эти выходные депутаты 226 местных органов власти заявили о поддержке пришедших к власти военных. Множество митингов прошли по всей стране. В Ниамее на национальном стадионе собрались 20 тыс. человек, которые заявили о солидарности с НССР. По призыву марабутов (мусульманских монахов-отшельников - прим.ТАСС) в мечетях и на площадях проводятся собрания с призывами к миру и единству населения страны. Между тем экономическая жизнь в Нигере идет своим чередом. Границы прозрачны, существуют множество путей, в том числе водных - в случае с Бенином, чтобы обойти эмбарго".