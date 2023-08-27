В Сирии курды усилили охрану тюрьмы, где содержатся террористы ИГ

По информации телеканала Al Mayadeen, ранее стало известно о о готовящемся побеге членов террористической группировки "Исламское государство"

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Курдские формирования, контролирующие провинцию Хасеке в Сирии, усилили охрану тюрьмы Эс-Синаа, где содержатся в заключении члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в район расположения пенитенциарного учреждения направлены дополнительные отряды ополченцев из "Сил демократической Сирии" (СДС).

По его сведениям, ранее стало известно о готовящемся побеге террористов. Командование СДС опасается, что банды ИГ, действующие в Сирийской пустыне, могли просочиться в Хасеке, чтобы оказать содействие беглецам.

"Подтверждаем, что побега из тюрьмы не было, но внутри зафиксированы случаи неповиновения тюремным властям", - говорится в заявлении СДС, переданном телеканалом. В нем указывается, что отряды СДС проводят операцию по прочесыванию местности в окрестностях Эс-Синаа в рамках профилактических мер безопасности.

20 января 2022 года сторонники ИГ подняли мятеж в тюрьме Эс-Синаа, расположенной на окраине города Хасеке (620 км от Дамаска), где содержались свыше 3,5 тыс. заключенных, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов. Им оказали содействие банды ИГ, которые проникли в город и подорвали у входа на территорию пенитенциарного учреждения два заминированных автомобиля, чтобы облегчить побег заключенным.

Курдские формирования провели при поддержке американских беспилотников военную операцию, чтобы подавить мятеж. В ходе нее было уничтожено 370 террористов, потери курдов составили 120 бойцов.