Глава спецназа Судана выдвинул план выхода из кризиса

Документ предполагает создание новой армии

КАИР, 27 августа. /ТАСС/. Командующий силами быстрого реагирования (спецназом) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) представил инициативу всеобъемлющего урегулирования конфликта в стране, которая предполагает, в частности, создание новой армии. Документ опубликован на официальной странице спецназа в социальной сети X (ранее Twitter).

В документе подчеркивается, что силы быстрого реагирования выступают за такое соглашение о прекращении огня, которое подразумевало бы достижение всеобъемлющего политического решения, устраняющего "коренные причины войн в Судане посредством широкого и инклюзивного диалога с участием всех заинтересованных сторон".

Командующий спецназом настаивает на том, что в Судане должна быть выстроена демократическая система власти. "Это дает всем суданцам возможность активно участвовать в формировании своей политической судьбы. Лица, управляющие на различных политических уровнях, должны быть справедливо избраны, отражая многообразие регионов Судана", - считает Хамидти. "Все граждане Судана, представляющие различные регионы, культуры и этнические группы, обладают неотъемлемым правом управлять своими экономическими, политическими, социальными и культурными делами", - отмечается в документе. При этом, согласно предложению Хамидти, регионы должны согласовывать свои полномочия с центром "через избранных представителей".

Кроме того, глава спецназа настаивает на необходимости искоренить все "нелегитимные монополистические тенденции власти", будь то партийные, племенные или региональные, чтобы "вернуть власть народу". "Судан должен быть настоящей республикой, в которой власть и влияние принадлежат всем суданским гражданам", - подчеркивает Хамидти. Командующий силами быстрого реагирования также выступил за "создание новой суданской армии как единого профессионального национального военного института, который дистанцируется от политики".