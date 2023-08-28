Надежды Зеленского на реструктуризацию долга и атаки на регионы РФ. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Запад проведет реструктуризацию внешних долгов его страны и продолжит помогать Киеву. При этом Украине в следующем году необходимо найти более $40 млрд внешнего финансирования, чтобы покрыть государственные расходы, не связанные с военной сферой.

Зеленский также ждет новые пакеты военной помощи от союзников и заявил, что готов воевать долго.

В свою очередь замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал происходящее на Украине проблемой планетарного масштаба, от которой огромную выгоду получили США.

Кроме того, на выходных стало известно об атаках беспилотников на несколько регионов РФ. В результате падения БПЛА поврежден жилой дом в Курске, пострадавших нет.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход спецоперации

Как сообщал в субботу и воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, потери Киева на южнодонецком направлении составили около 330 человек, на запорожском - 315, на купянском - примерно 170, на краснолиманском - 140. На донецком направлении, по информации министерства, Украина потеряла около 465 человек, на херсонском - 55.

Российские средства противовоздушной обороны за двое суток перехватили 22 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили 2 Су-25 и 67 беспилотников ВСУ.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому в районе села Пинчуки в Киевской области, цель была достигнута.

Атаки на регионы РФ

Атакам украинских беспилотников на выходных подверглись Белгородская, Брянская, Курская и Московская области, все БПЛА были уничтожены средствами ПВО. В Москве приостанавливалась работа аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево. А в Курске в результате падения БПЛА, как сообщил губернатор Роман Старовойт, на некоторых этажах в многоквартирном жилом доме были выбиты стекла, но никто не пострадал.

Кроме того, украинские военные выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 140 боеприпасов, также с БПЛА было сброшено несколько взрывных устройств. В результате один человек погиб, шестеро пострадали, повреждения получили порядка 50 домов, 2 соцобъекта, 3 предприятия и 8 автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мобилизация на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что проходящая в стране мобилизация не только "не выходит за утвержденные показатели", но даже не доходит до них.

При этом, как считает бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, Киев попытается до весны мобилизовать в ряды ВСУ более 300 тыс. жителей страны, чтобы компенсировать потери, в том числе понесенные в ходе неудачного контрнаступления.

В свою очередь Зеленский надеется, что западные союзники Киева в сентябре объявят о новых пакетах военной помощи. В интервью в эфире телеканала "Рада" он заявил, что Украина готова "воевать долго" и даже жить в условиях боевых действий "по примеру Израиля", если ей удастся "минимизировать потери".

Выгода США

Медведев считает, что конфликт на Украине является проблемой планетарного масштаба, а участниками специальной военной операции он воспринимается как экзистенциальный для России. В интервью ТАСС и RT он подчеркнул, что США выиграли от этого конфликта, поставив всех под экономический диктат, война до последнего украинца их не пугает, так как ВПК Соединенных Штатов забит заказами.

Надежда на реструктуризацию долгов

Зеленский выразил надежду, что западные страны проведут реструктуризацию большей части внешних долгов страны. По его словам, €50 млрд помощи от стран ЕС - "это большие деньги, но их не хватит". Глава государства указал, что значительную часть задолженности Украины составляют кредиты, которые придется возвращать через 30 лет.

Он также допустил возможность национализации нескольких энергетических объектов, принадлежащих частным лицам.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Киеву в следующем году необходимо найти $42 млрд внешнего финансирования, чтобы покрыть государственные расходы, не связанные с военной сферой.