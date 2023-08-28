В Словении пройдет XVIII Международный стратегический форум

ЛЮБЛЯНА, 28 августа. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек со всех континентов примут участие в XVIII Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед.

Мероприятие пройдет с 28 по 29 августа под лозунгом "Солидарность во имя глобальной безопасности". По сообщению Словенское агентство печати, в течение двух дней состоятся 32 панельные дискуссии, на которых выступят более 200 докладчиков. В форуме примут участие восемь премьер-министров (из Албании, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и Черногории, а также непризнанного Косова), три президента (Греции, Молдавии и Словении), председатель Европейского совета Шарль Мишель, 13 министров иностранных дел, а также многочисленные представители гражданского общества, международных организаций, бизнесмены и ученые.

Одной из главных тем форума будет обсуждение последствий наводнения в Словении в результате проливных дождей на территории республики в первой половине августа и солидарность при возникновении подобного рода угроз. В рамках мероприятия также будут обсуждаться кибербезопасность, место Евросоюза в новой геополитической эре, продовольственная и энергетическая безопасность, изменение климата, свобода СМИ, туризм, защита прав человека, цифровая трансформация и ситуация на Украине и на Западных Балканах.