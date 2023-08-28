Премьер-министр ПНЕ Ливии отстранил главу МИД из-за ее встречи с израильским коллегой

В отношении Наджлу Мангуш начали расследование

ТАСС, 28 августа. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества в ПНЕ Наджлу Мангуш из-за ее встречи с израильским коллегой Эли Коэном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление.

Отмечается, что в отношении нее было начато расследование.

На фоне заявлений о прошедшей встрече глав МИД двух стран прошли небольшие акции протеста в Ливии, передает агентство.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, Коэн тайно встретился с Мангуш на прошлой неделе в Риме при содействии главы МИД Италии Антонио Таяни. Это первые переговоры министров иностранных дел Израиля и Ливии, отмечает газета.

Коэн и Мангуш обсудили исторические связи, существующие между Ливией и Израилем, а также возможность двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров также оговаривался вопрос оказания еврейским государством гуманитарной помощи арабской республике.

В январе 2022 года некоторые СМИ сообщили, что Дбейба якобы встретился с главой "Моссада", однако в офисе Дбейбы эту информацию опровергли. В воскресенье ливийские власти сообщили, что Иран работает над возобновлением деятельности своего посольства в Триполи.