Экс-советник главы Пентагона заявил о заинтересованности Польши во вторжении на Украину

Аналогичные намерения есть и у Литвы, считает Дуглас Макгрегор

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Литва и Польша, по некоторым свидетельствам, могли бы быть заинтересованы в том, чтобы осуществить вторжение на Украину. С таким утверждением выступил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

"Есть некоторые свидетельства того, что поляки и литовцы могут быть заинтересованы в своего рода вторжении, которое, как они утверждают, они могли бы осуществить самостоятельно, не в составе НАТО", - сказал он.

Эксперт отметил, что подобный шаг опасен и абсурден, так как если "они зайдут на территорию Западной Украины, то их [войска] будут расцениваться как силы НАТО".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша планирует создать польско-украинское соединение якобы для безопасности, а по сути - для оккупации Западной Украины. Он также обратил внимание на заявления министра национальной обороны Мариуша Блащака о намерении Польши построить "сильнейшую в Европе сухопутную армию" и на масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО и ПРО и боевую авиацию.