Представитель Института КНДР по изучению международных вопросов назвал решение о поставках Киеву истребителей "крайней мерой антироссийских фанатиков"

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Поставки американских истребителей F-16 Украине, которые США предполагают организовать через третьи страны, "ввергнут всю Европу в пропасть ядерной войны". Об этом говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР комментарии представителя Института КНДР по изучению международных вопросов.

"Реалии ясно свидетельствуют, что зачинщиком, который принуждает своих сателлитов к поставке различных убийственных вооружений Украине, блокирует мирное решение конфликта и ввергает всю Европу в пропасть ужасной ядерной войны, являются именно США", - отмечает автор материала. В качестве основного аргумента своей позиции он указывает способность некоторых модификаций F-16 нести ядерное оружие.

"Это решение [поставки F-16] представляет собой крайнюю меру антироссийских фанатиков, ошеломленных непрерывными поражениями контрнаступления шайки [президента Украины Владимира] Зеленского", - пишет представитель института.

Зеленский 20 августа заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала следующего года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Россия воспримет передачу Украине истребителей, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие, как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере".